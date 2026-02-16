Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Food

Yummy Choice x MICE Cartoon Angkat Cerita Kehidupan Urban di Kemasan Bento Cup SERBU

Senin, 16 Februari 2026 – 15:03 WIB
Yummy Choice Indomaret dan MICE Cartoon meluncurkan desain kemasan terbaru untuk varian Bento Cup SERBU dengan mengangkat cerita kehidupan urban. Foto: Dokumentasi Indomaret

jpnn.com, JAKARTA - Makan bukan lagi sekadar soal mengisi perut di tengah ritme hidup kota yang serba cepat.

Hal itu menjadi bagian dari keseharian yang penuh cerita, tentang deadline, perjalanan pulang pergi, hingga waktu istirahat singkat di sela-sela aktivitas padat.

Realita inilah yang kemudian diangkat dalam kolaborasi terbaru antara Yummy Choice Indomaret dan MICE Cartoon melalui peluncuran desain kemasan terbaru untuk varian Bento Cup SERBU (Serba Lima Belas Ribu).

Kolaborasi ini menghadirkan kemasan edisi khusus bergambar ilustrasi khas MICE pada lima menu siap saji Yummy Choice, yaitu nasi ayam kemangi, nasi kuning komplit, nasi ayam liwet cabe ijo, nasi uduk spesial, dan mi goreng kampung.

Tak hanya sekadar mengganti tampilan, kolaborasi ini membawa semangat bahwa makanan bisa menjadi medium untuk bercerita, tentang kehidupan urban yang akrab dengan keterbatasan waktu, tuntutan aktivitas, dan kebutuhan akan solusi yang praktis.

MICE sendiri dikenal sebagai komikus yang merefleksikan kehidupan urban sehari-hari, mulai dari dinamika karyawan, mahasiswa, hingga keluarga muda yang hidup dalam ritme kota besar.

Nilai-nilai tersebut sejalan dengan konsep SERBU sebagai bento cup siap saji yang terjangkau, mudah diperoleh, dan relevan dengan gaya hidup masyarakat urban.

“Kami melihat MICE bukan hanya sebagai karakter komik, tetapi sebagai representasi kehidupan sehari-hari konsumen kami, yang aktif, dinamis, dan membutuhkan solusi makan yang praktis, enak, murah, dan halal," kata Special Project Director PT Indomarco Prismatama (Indomaret) Burhan Bahar dalam keterangannya, Senin (16/2).

Realita kehidupan urban diangkat diangkat dalam kolaborasi terbaru Yummy Choice Indomaret dan MICE Cartoon melalui peluncuran desain kemasan Bento Cup SERBU

