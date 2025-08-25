Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Yunani Ukir Rekor Luar Biasa di Volleyball World Championship 2025

Senin, 25 Agustus 2025 – 09:12 WIB
Opposite Yunani Martha Evdokia Anthouli, yang memiliki tinggi 202 cm, menjadi bintang timnya saat melawan Puerto Riko di MD2 Volleyball World Championship 2025. Foto: volleyballworld

jpnn.com - CHIANG MAI - Yunani mengukir rekor manis seusai mengalahkan Puerto Riko pada matchday 2 Pool C Volleyball World Championship 2025 Putri di Chiang Mai.

Pada laga di Chiang Mai, Minggu (24/8) itu, Yunani menang 3-1 (25-19, 25-13, 23-25, 25-14).

Itulah kemenangan pertama Yunani di Kejuaraan Dunia Voli Putri dalam 23 tahun.

Yunani baru dua kali mengikuti Volleyball Women's World Championship. Pertama saat debut pada 2002. Kedua, ya, di Thailand 2025 ini.

Opposite Yunani Martha Evdokia Anthouli -berusia 21 tahun, mencetak 27 poin.

"Puerto Riko tidak bermain bagus di dua set pertama. Mereka bangkit dan bermain luar biasa di set ketiga. Jadi, kami harus lebih menekan di set keempat. Pertandingan yang sulit, tetapi kami sangat fokus sepanjang pertandingan,” ujar kapten Yunani Olga Strantzali.

“Saya sangat senang. Ini kemenangan pertama kami di Kejuaraan Dunia setelah bertahun-tahun. Kami memang pantas berada di sini. Saya sangat bangga dengan tim saya."

Lihat klasemen sementara Pool C Volleyball World Championship 2025 di sini. Brasil pegang tiket 16 Besar.

