Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Yura Yunita: Terakhir Mimpi Kami Pengin Haji Bareng-Bareng

Minggu, 08 Maret 2026 – 16:35 WIB
Yura Yunita: Terakhir Mimpi Kami Pengin Haji Bareng-Bareng - JPNN.COM
Yura Yunita di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu (8/3). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Yura Yunita ternyata memiliki impian dengan sahabatnya, Vidi Aldiano yang kini sulit untuk diwujudkan.

Pelantun Tutur Batin itu mengungkapkan, dirinya dan mendiang Vidi Aldiano pernah bermimpi untuk menunaikan ibadah haji bersama.

"Terakhir mimpi kami bareng-bareng pengin haji bareng-bareng," ujar Yura Yunita di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu (8/3).

Baca Juga:

Adapun dia sendiri baru saja menjalani ibadah umrah bersama sang suami, Donne Maula.

Yura Yunita langsung bergegas pulang tatkala mendapat kabar duka atas meninggalnya suami Sheila Dara tersebut.

Ketika menjalani ibadah umrah, dia ternyata tak lupa mendoakan sahabatnya itu yang berjuang melawan penyakit kanker ginjal.

Baca Juga:

Yura, bahkan sempat menuliskan sesuatu di depan ka'bah, dua hari sebelum Vidi Aldiano berpulang.

"Terus dua hari sebelum berpulang (aku) sempat nulis sesuatu di depan Ka'bah," tuturnya.

Yura Yunita ternyata memiliki impian dengan sahabatnya, Vidi Aldiano yang kini sulit untuk diwujudkan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Yura Yunita  Vidi Aldiano  Vidi Aldiano Meninggal  Sheila Dara  Kanker ginjal 
BERITA YURA YUNITA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp