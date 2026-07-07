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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Yuran Fernandes Bawa Pengalaman Juara ke Persebaya Surabaya

Selasa, 07 Juli 2026 – 03:33 WIB
Yuran Fernandes Bawa Pengalaman Juara ke Persebaya Surabaya - JPNN.COM
Pesepak bola Yuran Fernandes saat diperkenalkan ke publik oleh manajemen Persebaya Surabaya. Foto: Dokumentasi Persebaya

jpnn.com - Persebaya Surabaya resmi mendapatkan Yuran Fernandes dari PSM Makassar.

Pemain kelahiran 19 Oktober 1994 itu diikat kontrak oleh manajemen Bajul Ijo dengan durasi multiyears.

Yuran sendiri mengaku senang bisa bergabung dengan Persebaya Surabaya pada Super League 2026/27.

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Terlebih nantinya di kota Pahlawan tercatat pemain asal Tanjung Verde itu akan reuni dengan mantan pelatihnya yakni Bernardo Tavares.

“Salah satu alasan utama saya datang ke Persebaya adalah karena ingin merasakan tantangan dan pengalaman baru.”

"Setelah beberapa tahun berada di lingkungan yang sama, saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil langkah baru dan berkembang lebih jauh sebagai pemain," ujar bek bertinggi badan 198 cm itu.

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Yuran Fernandes tercatat sejak musim 2022 bermain untuk PSM Makassar.

Bersama tim Juku Eja tercatat Yuran mempersembahkan gelar juara pada Liga 1 edisi 2022/23.

Persebaya Surabaya resmi mendapatkan Yuran Fernandes dari PSM Makassar, Senin (6/7)

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TAGS   Yuran Fernandes  Persebaya Surabaya  Liga Indonesia  Transfer Pemain  PSM 
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