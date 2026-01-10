Yure Andini Rilis Ya Kamu, Lagu Cinta dengan Nuansa Keroncong Modern

jpnn.com, JAKARTA - Solois asal Pekanbaru, Yure Andini, kembali membuktikan eksistensi di industri musik lewat lagu terbaru yang berjudul Ya Kamu.

Lagu tersebut menjadi single kedua bagi dirinya setelah sukses melepas Lagi Sayang Sayangnya pada Oktober 2023 lalu.

Pemilik nama lengkap Yurezca Andini Simatupang itu mencoba menghadirkan sesuatu yang baru lewat lagu Ya Kamu.

Masih mengangkat tema tentang rasa cinta seseorang seperti single pertama, Yure Andini kini lebih ditantang untuk bernyanyi dalam aransemen musik dan notasi lagu yang lebih vintage ala keroncong.

“Lagu Ya Kamu ini menceritakan kita yang lagi jatuh cinta, yang bawaannya pengin dekat terus sama orang yang kita cinta, benar-benar lagi jatuh cinta saja pokoknya”, ungkap Yure Andini, Jumat (9/1).

Fransiscus Eko masih bertindak sebagai produser eksekutif dan produser musik dalam lagu Ya Kamu dari Yure Andini.

Dia mengaku sengaja memberikan tantangan kepada Yure untuk menaklukkan lagu pop yang notasi dan musiknya mengarahkan ke musik folk bahkan keroncong tersebut.

"Sebenarnya kalau disebut tantangan, ya enggak juga, pada dasarnya Yure Andini punya karakter vokal yang memang mengarah ke warna musik vintage seperti Ya Kamu itu, jadi pas awal saya dikasih dengar lagu ini sama Acoy alias M. Aditia Sahid, si penulis lagu sekaligus penata musiknya ini, saya langsung kebayang vokal Yure bakal menyatu sama lagu ini," beber Fransiscus Eko.