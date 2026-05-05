Yusril Ungkap Bawa 3 Ribu Halaman Laporan Tim Reformasi Polri ke Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pihaknya membawa ribuan halaman laporan yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo.

Dia mengaku bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri sudah bekerja selama beberapa bulan.

“Ada laporan setebal tiga ribu halaman, ada tiga ratus halaman, ada yang cuma tiga halaman. Jadi, bisa dibaca oleh Pak Presiden secara singkat sehingga dapat dipahami dengan baik oleh beliau,” ucap Yusril di Istana Negara, pada Selasa (5/5).

Yusril menuturkan bahwa laporan tersebut bakal diumumkan ke masyarakat setelah dilaporkan terlebih dahulu kepada Prabowo.

“Kami sudah sepakat bahwa belum akan mengumumkan kepada publik sebelum laporan itu diserahkan langsung ke tangan Bapak Presiden,” kata dia.

mereka akan menunggu arahan dari Prabowo setelah membaca laporan dari dan saran-saran dari komisi tersebut.

“Dan itu kalau disetujui, maka akan ada implikasi terhadap perubahan terhadap undang-undang Polri yang ada sekarang,” tuturnya.

Diketahui, Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri mendatangi Istana Negara, pada Selasa (5/5) untuk menemui Presiden Prabowo Subianto. (mcr4/jpnn)