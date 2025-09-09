Zainudin Amali Nilai Taufik Hidayat Layak Jadi Menpora, Begini Argumentasinya

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menilai Taufik Hidayat layak menjabat menpora menggantikan Dito Ariotedjo.

"Dari pada susah cari lagi (pengganti menpora), pendapat saya pribadi ya dilanjutkan Taufik (Hidayat)," kata Zainudin Amali kepada pewarta seusai mengikuti acara "Puncak Peringatan Hari Olahraga Nasional ke-42 Tahun 2025" di Cibubur Youth Elite Center, Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (9/9).

Menurut dia, Taufik Hidayat sudah memiliki pengalaman di birokrasi kementerian dengan menjabat sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sejak Oktober 2024 sampai saat ini.

Selain itu, menpora periode 2019-2023 ini mengatakan bahwa Taufik juga berasal dari kalangan komunitas olahraga sebagai mantan atlet bulu tangkis yang berprestasi di level dunia. "Dia (Taufik Hidayat) Olympian, loh, (meraih) emas Olimpiade," ungkapnya.

Amali yang saat ini menjabat wakil ketua umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menilai pengalaman Taufik Hidayat cukup mendukungnya untuk menjabat menpora. "Tinggal menambah tentang kepemudaan dan itu bisa dibantu oleh deputi-deputi," katanya.

Amali menambahkan penentuan jabatan menteri memang merupakan hak prerogatif presiden. Namun, dia secara pribadi berpandangan bahwa Taufik Hidayat memiliki kemampuan untuk menjadi menpora.

Jabatan menpora saat ini masih kosong setelah Dito Ariotedjo diberhentikan pada Senin (8/9) sore.

Menteri berusia 34 tahun itu dipastikan berhenti dari jabatannya setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan perombakan Kabinet Merah Putih.