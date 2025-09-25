Close Banner Apps JPNN.com
Zaskia Adya Mecca Ungkap Perkembangan Kasus Penganiayaan yang Dialami Karyawannya

Kamis, 25 September 2025 – 14:14 WIB
Zaskia Adya Mecca. Foto: Instagram/zaskiadyamecca

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Zaskia Adya Mecca mengungkap perkembangan terbaru kasus penganiayaan yang dialami oleh karyawannya, Faisal.

Dia mengatakan bahwa pelaku penganiayaan telah ditahan oleh pihak kepolisian.

"Tadi malam semua titik sudah terang dan jelas. Pelimpahan kasus sudah diberikan ke pihak terkait dan lebih tepat. Tersangka katanya sudah langsung ditahan untuk BAP, kerabatnya sudah menghubungi kami untuk meminta maaf, silaturahmi dan akan kooperatif untuk semua berjalan sesuai hukum yang berlaku," ungkap Zaskia Adya Mecca melalui akun miliknya di Instagram, Kamis (25/9).

Istri Hanung Bramantyo itu mengatakan Faisal sempat khawatir melanjutkan proses hukum.

Oleh sebab itu, Zaskia Adya Mecca memastikan bakal selalu mendampingi, lantaran ini memperjuangkan mana yang baik dan benar.

"Insyaallah akan ada hikmah besar untuk pelaku supaya bisa mengontrol emosi dan ego kedepannya. Jangan khawatir kalau tidak salah. Tidak ada orang kecil juga orang besar. Semua sama," lanjut perempuan berusia 38 tahun itu.

Zaskia Adya Mecca kemudian mengucapkan terima kasih kepada penyidik yang telah menangani kasus tersebut dengan cepat.

Dia berharap penanganan kasus yang dialami karyawannya bisa transparan sampai akhir keputusan nanti.

