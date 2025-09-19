Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Zaskia Sungkar Alami Mual di Kehamilan Kedua, Irwansyah Ungkap Hal Ini

Jumat, 19 September 2025 – 19:33 WIB
Zaskia Sungkar Alami Mual di Kehamilan Kedua, Irwansyah Ungkap Hal Ini - JPNN.COM
Zaskia Sungkar dan Irwansyah. Foto: Instagram/irwansyah_15

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Zaskia Sungkar sedang mengandung calon anak keduanya dengan Irwansyah.

Di kehamilannya kedua, dia mengaku ada perbedaan yang dirasakannya dibanding sebelumnya.

Zaskia Sungkar menuturkan, dirinya merasakan mual lebih hebat.

Baca Juga:

"Ya kata dokter setiap kehamilan tuh beda. Aku pikir, kan, akan kayak ya sudahlah mirip-mirip. Ternyata beda banget. Yang ini luar biasa mabuknya," ujar Zaskia Sungkar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/9).

"Kalau dulu tuh biasanya siang sudah enggak terlalu mabuk. Kalau ini sampai tengah malam tuh bisa muntah, ya tetapi alhamdulillah," sambungnya.

Sementara, Irwansyah mengatakan ada yang unik dari kehamilan istrinya saat ini.

Baca Juga:

Dia menuturkan rasa mual sang istri akan hilang ketika diajak berpergian ke luar kota.

"Tetapi, di kemabukan itu ada yang lucu sih sebenarnya. Ya kalau ke luar kota dia enggak mabuk," ucap Irwansyah.

Aktris Zaskia Sungkar sedang mengandung calon anak keduanya dengan sang suami, Irwansyah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Zaskia Sungkar  Zaskia Sungkar hamil  Irwansyah  Bayi tabung 
BERITA ZASKIA SUNGKAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp