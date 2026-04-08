ZChicken Dorong Usaha Mustahik di Jambi, Omzet Capai Rp 500 Ribu per Hari

jpnn.com, JAMBI - Program ZChicken mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik di Kota Jambi melalui pengembangan usaha kuliner skala kecil.

Salah satu penerima manfaat, Jubaidah, berhasil mengembangkan usaha ayam krispi hingga mencatat omzet harian sekitar Rp500 ribu.

Usaha tersebut tidak hanya bertumpu pada penjualan ayam krispi, tetapi juga diperluas dengan tambahan menu seperti bakso, bubur ayam, dan aneka minuman.

Perkembangan usaha ini dinilai menjadi contoh bagaimana pelaku usaha kecil dapat bertahan dan tumbuh melalui pendampingan yang berkelanjutan.

Sekretaris Utama Baznas Subhan Cholid, menyebut capaian tersebut sebagai hasil dari proses pembinaan yang dilakukan secara konsisten.

"Keberhasilan Jubaidah adalah kebanggaan bagi kita semua. Ini merupakan buah dari kegigihan mustahik, dukungan para muzaki, serta pembinaan berkelanjutan yang dilakukan oleh Baznas,” ujar Subhan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/4/).

Dia menilai pengelolaan zakat yang tepat dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha kecil.

“Amanah zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang disalurkan melalui Baznas akan terus kami optimalkan pemanfaatannya, termasuk melalui program pemberdayaan ekonomi bagi delapan asnaf,” kata dia.