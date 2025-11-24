Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

ZCorner Dorong UMKM Mustahik di Jambi Naik Kelas

Senin, 24 November 2025 – 20:37 WIB
ZCorner Dorong UMKM Mustahik di Jambi Naik Kelas. Foto: Baznas

jpnn.com, JAMBI - ZCorner BAZNAS Kota Jambi hadir sebagai model pemberdayaan UMKM mustahik berbasis foodcourt modern yang memberikan ruang usaha strategis bagi pelaku UMKM binaan.

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Hj. Saidah Sakwan MA menegaskan bahwa ZCorner dirancang untuk mengoptimalkan manfaat zakat bagi peningkatan ekonomi mustahik.

“ZCorner bukan sekadar tempat berjualan, tetapi ruang pemberdayaan agar mustahik naik kelas. Kami ingin zakat hadir dalam bentuk pemberdayaan nyata, bukan hanya bantuan sesaat,” ujar Saidah Sakwan, dalam keterangannya, Senin (24/11).

ZCorner Jambi menghadirkan 15 tenant UMKM yang telah melalui proses pembinaan BAZNAS. Para pelaku usaha memperoleh fasilitas lengkap, mulai dari akses transaksi digital, dukungan legalitas usaha hingga sertifikasi halal.

“Kami memastikan setiap tenant dibekali kemampuan untuk mengelola bisnis secara berkelanjutan,” tambah Saidah.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, menyambut baik kehadiran ZCorner yang dinilai dapat menghidupkan pusat keramaian Taman Remaja sekaligus memajukan pelaku UMKM lokal.

“Lokasi ini sangat strategis, dan kehadiran ZCorner memberi peluang besar bagi pelaku usaha kecil untuk tumbuh,” katanya.

Ketua BAZNAS Provinsi Jambi Muhammad Amin menyebut antusiasme masyarakat terhadap ZCorner sangat menggembirakan.

ZCorner BAZNAS hadir di Jambi sebagai ruang usaha baru bagi UMKM mustahik untuk naik kelas dan mandiri.

TAGS   ZCorner  mustahik  UMKM  Baznas 
