JPNN.com - Entertainment - Film

Zee Asadel dan Emir Mahira Jadi Pasangan Halal di film Kupilih Jalur Langit

Kamis, 16 April 2026 – 18:04 WIB
Konferensi pers film Kupilih Jalur Langit di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/4). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Emir Mahira kembali beradu akting dengan Zee Asadel. Kali ini dipersatukan dalam film 'Kupilih Jalur Langit'.

Dalam film garapan Archie Hekagery itu, mereka berperan sebagai sepasang suami istri bernama Furqon dan Amira.

Zee Asadel lantas mengungkapkan bahwa memerankan karakter Amira dalam film tersebut cukup melelahkan secara emosional.

"Jujur, memerankan Amira itu capek hati banget. Bayangin, ekspektasi nikah muda itu kan akan sweet dan pacaran halal setiap hari, tapi realitanya aku malah harus ngadepin suami yang super dingin. Aku rasanya jadi orang asing di rumah sendiri," ujar Zee Asadel.

Menanggapi ucapan lawan mainnya, Emir Mahira menyebut bahwa karakter Furqon bukan tanpa alasan bersikap dingin terhadap Amira.

"Itu bukan dingin tanpa alasan. Furqon itu bukannya enggak sayang, tetapi dia lagi 'tersesat' di masa lalunya sendiri," tuturnya.

Kupilih Jalur Langit menceritakan Amira (Zee Asadel), seorang santriwati cerdas dan penuh energi yang dunianya terasa sempurna saat dijodohkan dengan Furqon (Emir Mahira), ustaz muda yang lama dikaguminya.

Namun, kebahagiaan itu runtuh di malam pertama. Furqon seolah memiliki tembok besar yang memisahkannya dengan Amira.

