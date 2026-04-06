Zeekr 001 Edisi Khusus Resmi Dirilis, Lebih Eksklusif, Tenaga Buas

Senin, 06 April 2026 – 00:26 WIB

jpnn.com, TIONGKOK - Zeekr resmi meluncurkan mobil listrik Zeekr 001 edisi khusus untuk pasar di Tiongkok.

Kehadiran mobil tersebut untuk merayakan hari lima tahun model liftback listrik tersebut.

Dilaporkan Carnewschina pada Jumat waktu setempat, varian baru ini diberi nama Zeekr 001 5th Anniversary Edition.

Varian terbaru ini mengusung paket eksterior FR-Line eksklusif dengan emblem merah, pelek forged 22 inci yang dibalut ban Pirelli P Zero, serta spoiler belakang berbahan serat karbon.

Fitur lain yang menonjol meliputi atap berwarna hitam, kaliper rem Brembo enam piston, dan pilihan warna bodi Glacier Silver.

Pada bagian interior, mobil ini juga mengadopsi gaya FR-Line.

Jok depan dibalut kulit Alcantara merah dengan motif bendera kotak-kotak hitam di bagian tengah.

Sementara itu, jok baris kedua hadir dengan warna hitam dan aksen bendera kotak-kotak merah.