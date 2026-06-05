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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Zeelandia Indonesia Jadi Perusahaan Penyedia Bahan Bakery Pertama yang Raih RSPO SCC

Jumat, 05 Juni 2026 – 10:22 WIB
Zeelandia Indonesia Jadi Perusahaan Penyedia Bahan Bakery Pertama yang Raih RSPO SCC - JPNN.COM
PT Seelindo Sejahteratama (Zeelandia Indonesia) mencatatkan pencapaian penting karena berhasil memperoleh sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil Supply. Foto: dok Zeelandia

jpnn.com, JAKARTA - PT Seelindo Sejahteratama (Zeelandia Indonesia) mencatatkan pencapaian penting karena berhasil memperoleh sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil Supply Chain Certification (RSPO SCC) secara mandiri.

Sertifikasi tersebut diserahkan langsung oleh Control Union, lembaga sertifikasi internasional yang beroperasi di Indonesia, dalam seremoni resmi yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (4/6/2026).

Komitmen Penggunaan Minyak Sawit Berkelanjutan

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President Director Zeelandia Indonesia, Matthijs Wiggers, mengatakan pencapaian ini menjadi tonggak penting bagi perusahaan dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam seluruh rantai pasok bisnis.

Perolehan sertifikasi RSPO SCC menjadi bukti komitmen Zeelandia Indonesia dalam menerapkan praktik bisnis berkelanjutan.

Dia menyebutkan melalui sertifikasi ini, Zeelandia memastikan minyak sawit yang digunakan dalam proses produksinya berasal dari rantai pasok yang telah tersertifikasi dan diawasi sesuai standar RSPO. 

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Matthijs menegaskan pengawasan tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari perkebunan, proses penyulingan, distribusi, hingga produk akhir yang diterima konsumen.

“Kami tidak hanya berfokus pada kualitas produk, tetapi juga memastikan setiap proses dalam rantai pasok berjalan sesuai prinsip keberlanjutan,” jelas Matthijs.

PT Seelindo Sejahteratama (Zeelandia Indonesia) mencatatkan pencapaian penting karena berhasil memperoleh sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil Supply

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TAGS   RSPO SCC  Zeelandia Indonesia  industri bakery  bakery 

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