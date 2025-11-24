Zero Carbon Project Schneider Electric Indonesia Targetkan Penurunan Emisi Hingga 50%

jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan nol karbon (Net Zero Emission) adalah untuk mencapai keseimbangan antara jumlah gas rumah kaca yang dihasilkan dengan jumlah yang diserap kembali dari atmosfer.

Hal ini dilakukan untuk menghentikan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dan memitigasi dampak perubahan iklim.

Pemerintah berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih (Net Zero Emission) paling lambat tahun 2060 melalui strategi terpadu, seperti transisi energi ke terbarukan, pelestarian hutan, dan penerapan kebijakan seperti pajak karbon.

Target pengurangan emisi yang lebih spesifik adalah 1,2 hingga 1,5 gigaton pada tahun 2035, serta target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2030.

"Kami mendukung upaya pemerintah untuk mencapai net zero emission melalui berbagai strategi. Perusahaan kami juga telah merancang peta jalan dekarbonisasi operasional internal yang ambisius hingga tahun 2030," kata President Director Schneider Electric Indonesia & Timor Leste, Martin Setiawan, Senin (24/11).

Atas komitmen itu, Schneider Electric meraih prestasi gemilang di tingkat internasional.

Perusahaan pemimpin global dalam teknologi energi ini sukses menyabet penghargaan Gold untuk kategori Supply Chain Management (Manajemen Rantai Pasok) di ajang bergengsi Asia ESG Positive Impact Awards 2025.

Diumumkan pada Asia ESG Summit yang dihelat Star Media Group di Malaysia awal November lalu, penghargaan ini menjadi bukti nyata dampak positif perusahaan dalam penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).