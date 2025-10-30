Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Zhou Yiran & Meng Ziyi Bakal Hadir Dalam WeTV Always More 2026 di Jakarta

Kamis, 30 Oktober 2025 – 00:13 WIB
Dua bintang ternama asal Tiongkok, Zhou Yiran dan Meng Ziyi, dipastikan akan hadir dalam acara WeTV Always More 2026, di Jakarta. Foto: Dok. WeTV Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Dua bintang ternama asal Tiongkok, Zhou Yiran dan Meng Ziyi dipastikan akan hadir dalam acara WeTV Always More 2026.

Rencananya, acara tersebut bakal digelar di Jakarta pada 19 November 2025.

Zhou Yiran adalah aktor sekaligus penyanyi kelahiran Chingqing, 22 November 2000.

Kini, dia didapuk sebagai Global Ambassador WeTV.

Adapun nama Zhou Yiran mulai dikenal luas berkat perannya dalam serial populer Reborn (2025) yang tayang di WeTV.

Sebagai Global Ambassador, Yiran mewakili semangat muda dan inovasi yang menjadi ciri khas WeTV.

Sementara itu, Meng Ziyi merupakan aktris yang melejit lewat Royal Rumours (2023).

Kehadiran keduanya menjadi sorotan utama dalam perayaan tahunan WeTV yang tidak hanya menghadirkan hiburan eksklusif, tetapi juga menjadi simbol kedekatan WeTV Indonesia dengan para penonton.

