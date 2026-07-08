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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Zico Murka! Tuding Wasit Rampas Mimpi Mesir di Piala Dunia 2026

Rabu, 08 Juli 2026 – 12:13 WIB
Zico Murka! Tuding Wasit Rampas Mimpi Mesir di Piala Dunia 2026 - JPNN.COM
Duel Argentina (jersei biru-putih) melawan Mesir (jersei merah) di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Paul Childs.

jpnn.com - Kekalahan dramatis Mesir dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026 menyisakan luka mendalam.

Bukan hanya karena gagal melaju ke perempat final, tetapi juga karena keputusan wasit yang dianggap menjadi penyebab utama tersingkirnya The Pharaohs.

Penyerang Mesir, Mostafa Zico, meluapkan kekecewaannya sesaat setelah pertandingan usai di Stadion Atlanta, Selasa (7/7).

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Pencetak gol ke gawang Argentina itu menuding kepemimpinan wasit Francois Letexier sangat merugikan timnya.

"Tidak adil, tidak adil. Wasit adalah penyebab kekalahan," ujar Zico dalam tayangan televisi usai pertandingan.

Ia menilai sejumlah keputusan krusial mengubah jalannya pertandingan dan memupus harapan Mesir untuk menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026.

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"Keputusan wasit merugikan kami. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Argentina karena mereka akan memenangkan Piala Dunia," lanjutnya.

Mesir sebenarnya berada di atas angin setelah memimpin 2-0 hingga menit ke-75. Tiket perempat final seolah sudah di depan mata.

Mesir dipastikan gagal melaju ke babak perempatfinal usai kalah dari Argentina. Mustofa Zico sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit.

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TAGS   Piala Dunia  Mesir vs Argentina  zico  Piala Dunia 2026  Argentina  Mesir  Wasit 
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