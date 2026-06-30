Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Zion Suzuki Akui Satu Hal yang Terus Menghantuinya seusai Jepang Kalah dari Brasil

Selasa, 30 Juni 2026 – 07:48 WIB
Zion Suzuki Akui Satu Hal yang Terus Menghantuinya seusai Jepang Kalah dari Brasil - JPNN.COM
Kiper Timnas Jepang Zion Suzuki (jersei hijau) berusaha menghalau gawangnya dari kebobolan saat laga melawan Jerman di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Pedro Nunes.

jpnn.com - Kekalahan Jepang dari Brasil pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 meninggalkan penyesalan mendalam bagi Zion Suzuki.

Kiper Samurai Biru itu menilai dirinya belum mampu memberikan penyelamatan yang dibutuhkan tim sehingga gagal mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan.

Berlaga di Houston Stadium, Selasa (30/6/2026) dini hari WIB, harapan Jepang sebenarnya sempat terbuka lebar setelah Kaishu Sano memecah kebuntuan pada menit ke-29.

Baca Juga:

Namun, Brasil menunjukkan mental juara selepas turun minum.

Casemiro mengawali kebangkitan Selecao lewat gol penyeimbang sebelum Gabriel Martinelli mematahkan perlawanan Jepang melalui gol pada masa injury time.

Di tengah kekecewaan tersebut, Suzuki memilih melakukan evaluasi terhadap penampilannya di bawah mistar.

Baca Juga:

Penjaga gawang Parma itu menilai masih banyak aspek yang harus diperbaiki agar mampu bersaing di level tertinggi.

"Kekalahan ini sangat menyakitkan karena hasil yang kami inginkan tidak tercapai."

Kekalahan Jepang dari Brasil pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 meninggalkan penyesalan mendalam bagi Zion Suzuki.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jepang  Brasil  Piala Dunia 2026  Zion Suzuki  Brasil Vs Jepang 
BERITA JEPANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp