Ziska Zella & Inetta Patricia Sebarkan Energi Positif Anak Muda Lewat Parfum Venimeux

Minggu, 09 November 2025 – 08:14 WIB

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Dunia parfum lokal kembali kedatangan pemain baru. Aktris muda sekaligus pebisnis Ziska Zella bersama Ineta Patricia Jaya Pratama resmi meluncurkan Venimeux.

Peluncuran brand parfum yang mengusung konsep unik “racun positif” ini dikemas dalam acara Zumba Party with Liza Natalia di kawasan Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (9/11).

Melalui kegiatan yang enerjik dan penuh semangat itu, Ziska dan Inetta ingin menyebarkan pesan bahwa keharuman dan energi positif bisa menjadi gaya hidup yang menyenangkan.

Ziska Zella mengungkapkan bahwa ide awal Venimeux muncul dari kecintaannya terhadap parfum dan obsesinya menemukan aroma yang bisa mewakili emosi seseorang.

Alih-alih sekadar produk kecantikan, Venimeux diciptakan untuk menjadi simbol ekspresi diri dan semangat optimisme.

“Kami ingin orang merasa lebih percaya diri dan berani menonjolkan keunikan diri mereka,” ujar

Dibanderol mulai dari Rp100.000-an, Venimeux menawarkan kualitas yang diklaim setara dengan parfum premium.

Produk ini hadir dalam 10 varian aroma, seperti Miss You Love dan Secret Admirer, yang masing-masing merepresentasikan suasana hati berbeda—dari rindu, cinta diam-diam, hingga rasa percaya diri yang elegan.