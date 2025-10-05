Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Ziva Magnolya Buat Galau Penonton TP Jazz Bandung, Penampilannya Bikin Sendu

Minggu, 05 Oktober 2025 – 03:07 WIB
Penyanyi Ziva Magnolya saat tampil di panggung The Papandayan (TP) Jazz, The Papandayan Hotel, Kota Bandung, Sabtu (4/10). Foto: Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Penyanyi Ziva Magnolya sukses membuat panggung The Papandayan (TP) Jazz 2025 menjadi galau.

Ziva yang tampil di Suagi Ballroom tampil membawakan lagu-lagu bernuansa sendu. Beberapa lagu 'patah hatinya' juga sukses bikin penonton galau.

Lagu 'Wanita Biasa' dari album 'Merangkai' membawa Ziva pada track-track yang lain tak kalah sendu.

Dia lalu me-madley lagu-lagu galaunya, seperti 'Menyesal', Menanti', 'Peri Cintaku' dan 'Tak Sanggup Lupa'.

Dalam TP Jazz ini, Ziva juga membawakan dua single terbaru dari album yang dirilis tahun ini,  '200K' dan 'Tertarik Atau Baik'.

"Lagu ini ada di album terbaru aku, judulnya 200K atau 200 ribu jam. Lagu ini aku tulis buat teman-teman yang masih jomblo, tapi jomblonya dari lahir," ujarnya.

Para penonton ikut bersuka dalam lagu ber-genre pop itu. Tak seperti lagu-lagu lainnya yang cenderung mellow, kali ini Ziva punya lagu bertempo cepat.

Kurang puas dengan suguhan musik cerianya, Ziva kembali membawa penonton larut dalam kegalauan dengan single hitsnya 'Cukup'.

Musisi Ziva Magnolya tampil di Panggung TP Jazz Bandung 2025. Penampilannya membuat penonton bergalau ria.

