Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Zulfikar Marikar: Menteri Purbaya Perlu Kucurkan Rp 10-15 Triliun Lanjutan ke Bank Jakarta Setelah Rp 1 T Terserap

Jumat, 12 Desember 2025 – 19:33 WIB
Zulfikar Marikar: Menteri Purbaya Perlu Kucurkan Rp 10-15 Triliun Lanjutan ke Bank Jakarta Setelah Rp 1 T Terserap - JPNN.COM
Pemerhati Jakarta Zulfikar Marikar. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276 Tahun 2025 telah menempatkan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun yang selama ini berada di Bank Indonesia (BI) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Bank Jakarta kebagian Rp 1 triliun, untuk menopang pembiayaan UMKM dan proyek strategis di sejumlah di BUMD.

Menariknya dana tersebut terserap habis kurang dari 1 bulan. Penyerapan cepat ini menunjukkan indikasi kuat tingginya kebutuhan pembiayaan produktif di Jakarta.

Baca Juga:

Pemerhati Jakarta Zulfikar Marikar mengatakan penyaluran dana tersebut turut memperkuat likuiditas UMKM, meningkatkan kapasitas produksi, dan menjaga stabilitas arus kas.

“Badi BUMD ini menjadi tambahan ruang pembiayaan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan memastikan layanan publik tetap berjalan optimal. Secara ekonomi, suntikan dana Rp 1 triliun diperkirakan menghasilkan efek meningkatnnya perputaran modal, aktivitas usaha dan penyerapan tenaga kerja di Jakarta," kata Zulfikar Marikar kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/12/25).

Menurut Zulfikar, keberhasilan penyerapan dana memperkuat posisi Bank Jakarta sebagai lembaga intermediasi, yang justru mampu menyalurkan likuiditas pemerintah pusat dengan cepat dan tepat sasaran.

Baca Juga:

“Kondisi Bank Jakarta berada dalam kondisi “Sehat” menurut penilaian OJK semester I tahun 2025, likuiditasnya yang kuat, kualitas aset yang baik dan rasio kredit bermasalah (NPL) terkendali," kata Zulfikar.

Sehingga, menurut Zulfikar, sangat tepat kementerian keuangan melanjutkan suntikan pendanaan lanjutan Rp 10 hingga Rp15 triliun sesuai komitmen yang dibangun dengan Pemda Jakarta pada Oktober lalu.

Bank Jakarta kebagian Rp 1 triliun, untuk menopang pembiayaan UMKM dan proyek strategis di sejumlah di BUMD.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bank Jakarta  menteri purbaya  Bank  Menkeu Purbaya 
BERITA BANK JAKARTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp