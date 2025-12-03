Zulhas Disebut Dalang Bencana Alam di Sumatra, Aktivis 98 Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Aktivis 98, Lutfi Nasution menyoroti tudingan netizen kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) terkait musibah bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di pulau Sumatra, tepatnya di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatra Barat.

Warganet menuding Zulhas menjadi dalang bencana tersebut lantaran ada pembalakan liar secara besar-besaran saat dirinya menjabat sebagi Menteri Kehutanan.

Tudingan itu beredar setelah ada potongan video dokumentar 2013 yang menayangkan wawancara aktor Hollywood Harrison Ford dengan Zulhas mengenai kerusakan hutan di Indonesia.

Lutfi menjelaskan maraknya tudingan yang di alamatkan kepada Zulhas adalah hal lumrah di era demokrasi pascareformasi 1998, semua orang berhak bersuara.

"Namun, persoalannya apakah yang disampaikan netizen itu benar atau salah, bermuatan kepentingan politik atau kepentingan pihak tertentu, ataukah untuk lakukan pembunuhan karakter terhadap Pak Zulhas dengan menebarkan benih-benih kebencian, ini perlu diuji," katanya di Jakarta, Rabu (3/12).

Lutfi menilai di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, penanggulangan bencana alam sangat cepat dan koordinasi kementerian dan lembaga berjalan dengan baik, sehingga dapat mengurangi beban rakyat yang terdampak musibah tersebut.

"Kami sangat mengapresiasi gerak cepat kepemimpinan Pak Prabowo, dalam menanggulangi musibah bencana alam yang melanda Indonesia, baik musibah letusan gunung berapi di Jawa dan musibah banjir dan tanah longsor di Sumatera," terang peneliti senior Swarna Dwipa Institute.

Dia juga menyebutkan tindakan Zulhas yang mengklarifikasi soal tudingan tersebut di podcast Curhat Bang milik Denny Sumargono ialah bagian dari demokrasi.