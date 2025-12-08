Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Zulhas Dituding Bersalah Soal Banjir dan Longsor Sumatra, Fraksi PAN Bereaksi Begini

Senin, 08 Desember 2025 – 19:48 WIB
Zulhas Dituding Bersalah Soal Banjir dan Longsor Sumatra, Fraksi PAN Bereaksi Begini - JPNN.COM
Zulkifli Hasan alias Zulhas. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional Lukmanul Hakim membela Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Menurut dia, bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh tidak patut sepenuhnya disalahkan kepada Zulhas.

Lukmanul menuturkan bahwa menimpakan kesalahan kepada Zulkifli Hasan seorang sewaktu menjadi Menteri Kehutanan sebagai penyebab terjadinya bencana alam hidrometeorologi di Sumatra merupakan perilaku politik yang brutal.

Baca Juga:

“Ini bentuk brutalisasi politik dan kezaliman yang terjadi di ruang digital yang sungguh sangat mengerikan,” kata Lukmanul dalam keterangannya, pada Senin (8/12).

“Saya katakan fenomena ini bukan hanya mencemaskan, tetapi mengerikan terhadap kelangsungan kehidupan bersama yang adil dan beradab,” lanjutnya.

Lukman menangkap ada gejala tidak sehat di ruang komunikasi publik dengan mengkait-kaitkan terjadinya bencana alam dengan kebijakan alam seorang pejabat publik.

Baca Juga:

Fenomena tersebut apabila dibiarkan akan menjadi kebiasaan “balas dendam politik” yang potensial berkembang sebagai tradisi buruk dalam demokrasi.

“Boleh saja seorang pejabat publik diminta pertanggung jawabannya, tapi pakai proses yang benarlah. Jangan dengan penggalan sepotong cerita terus membuat kesimpulan dan menjatuhkan vonis seseorang bersalah,” kata dia.

Menurut dia, bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh tidak patut sepenuhnya disalahkan kepada Zulhas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bencana Alam  Zulhas  PAN  banjir  Longsor 
BERITA BENCANA ALAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp