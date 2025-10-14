Zulhas: MBG Program Utama Prabowo, Dananya Tak Mungkin Dialihkan

jpnn.com, SEMARANG - Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut anggaran yang sudah digelontorkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak mungkin bisa dipotong.

Zulhas menyampaikan hal tersebut untuk merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang akan memotong anggaran MBG jika tidak terserap hingga akhir Oktober tahun ini.

"MBG Program utama Bapak Presiden. Tidak, mungkin dialihkan ya," kata Zulhas seusai mendatangi Rakerwil I DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Tengah di Kora Semarang, Senin (13/10).

Zulhas meyakini dana yang digelontorkan untuk program MBG akan terserap secara maksimal bagi 82 juta penerima manfaat anak di seluruh Indonesia.

"Insyaallah. Itu program sangat penting dan program yang menjadi program utama," ujarnya.

Dalam rakerwil ini, sebagai Ketua Umum PAN, Zulhas menginstruksikan seluruh akdernya di Jateng untuk mendukung program pemerintahan Prabowo Subianto. Program MBG menjadi fokus utamanya.

Menurut Zulhas, langkah itu harus dilakukan karena merupakan bentuk konsistensi PAN yang telah bersama Prabowo selama lebih dari 15 tahun, baik saat berada di pemerintahan maupun ketika menjadi oposisi.

“Program makan bergizi itu besar sekali, untuk 82 juta penerima manfaat. Itu ide besar Pak Prabowo dan tentu tidak mudah dijalankan, maka harus didukung,” katanya.