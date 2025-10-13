Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Zulhas Minta Kader PAN Jateng Dukung Program MBG Habis-habisan

Senin, 13 Oktober 2025 – 19:43 WIB
Zulhas Minta Kader PAN Jateng Dukung Program MBG Habis-habisan
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com, SEMARANG - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta seluruh kadernya di Jawa Tengah (Jateng) untuk solid mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Fokus utamanya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Zulhas mengungkapkan bahwa dukungan tersebut merupakan bentuk konsistensi PAN yang telah bersama Prabowo selama lebih dari 15 tahun, baik saat berada di pemerintahan maupun ketika menjadi oposisi.

“Kami ini sudah 15 tahun bersama Pak Prabowo, dengan segala suka dan duka. Dahulu di Jawa Tengah kursi DPR RI PAN tidak pernah kurang dari delapan. Namun, selama sepuluh tahun oposisi, kami habis di sini, ya karena kami terus berjuang bersama Pak Prabowo,” ujar Zulhas seusai Rakerwil I DPW PAN Jateng PAN di Kota Semarang, Senin (13/10).

Menurutnya, perjuangan yang dilakukan selama ini akhirnya terbayar dengan terpilihnya Prabowo sebagai Presiden RI.

Karena itu, Zulhas menekankan agar seluruh kader mendukung penuh kebijakan dan program pemerintah, terutama yang menyentuh langsung kesejahteraan rakyat.

“Sekarang kami sudah menang, sudah hampir setahun. Maka harus dukung all out, habis-habisan,” ujarnya.

Dia mencontohkan sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo yang perlu dikawal bersama, seperti program MBG bagi 82 juta penerima manfaat, penguatan koperasi desa (Kopdes) serta program swasembada pangan.

“Program makan bergizi itu besar sekali, untuk 82 juta penerima manfaat. Itu ide besar Pak Prabowo dan tentu tidak mudah dijalankan, maka harus didukung,” katanya.

Ketum PAN Zulkifli Hasan mengatakan PAN sudah bersama Prabowo Subianto selama 15 tahun, maka program MBG harus didukung habis-habisan.

TAGS   program MBG  Kader PAN  Ketum PAN Zulkifli Hasan  Zulkifli Hasan  PAN Jateng 
