Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Zulhas: Prabowo Bakal Hapus Utang KUR Korban Terdampak Bencana Aceh

Senin, 08 Desember 2025 – 14:56 WIB
Zulhas: Prabowo Bakal Hapus Utang KUR Korban Terdampak Bencana Aceh - JPNN.COM
Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan mengungkapkan arahan Presiden Prabowo. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Provinsi Aceh mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto pasca-terdampak bencana banjir dan longsor.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan mengungkapkan Presiden Prabowo telah melakukan peninjauan langsung ke Aceh.

Dia menyebut Ketua Umum Partai Gerindra itu menetapkan beberapa fokus kebijakan khusus, terutama pada sektor pertanian, menyusul pemulihan Aceh pasca-bencana. 

Baca Juga:

"Kemarin beliau meninjau Aceh, langsung ke (meninjau) area pertanian, perbaikan infrastruktur bendungan, persawahan," kata Zulkifli dalam BIG Conference 2025, di Jakarta Selatan, Senin (8/12).

Selain arahan untuk percepatan perbaikan area pertanian dan infrastruktur, dia menyebut Presiden juga mengarahkan penghapusan utang KUR bagi yang terdampak bencana.

"(bicara) penghapusan utang KUR bagi yang terdampak bencana," ujar Politisi yang akrab disapa Zulhas tersebut.

Baca Juga:

Menurutnya, Prabowo meminta adanya peningkatan pengiriman stok cadangan pangan ke Aceh.

Menyusul hal ini, Zulhas memastikan bantuan cadangan pangan dari pemerintah akan terus berlanjut. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan mengungkapkan arahan Presiden Prabowo.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo Subianto  Zulhas  KUR  korban terdampak banjir 
BERITA PRABOWO SUBIANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp