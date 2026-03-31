JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Zulhas Sebut Kebijakan Prabowo Soal Hilirisasi Bikin Indonesia Tak Impor Solar

Selasa, 31 Maret 2026 – 19:58 WIB
Menko Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut kebijakan energi Presiden RI Prabowo Subianto mulai mmpu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Zulhas menyebut program hilirisasi sawit dan penerapan biodiesel B40 hingga B50 membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar.

Hal demikian dikatakan Zulhas dalam pidato saat acara Halalbihalal di kantor PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (31/3).

"Kita sudah tidak impor lagi solar. Kita sudah masuk B40 B50 jadi solar sudah enggak impor lagi,” ujarnya dalam pidato, Selasa.

Menko Bidang Pangan itu menuturkan kondisi tak impor solar menjadi capaian penting di tengah gejolak harga energi global.

“Kalau solar kita sudah cukup, enggak ada impor lagi. Kalau ribut kenaikan ini bensin," ujar dia.

Eks Menhut RI itu melanjutkan arah kebijakan Kepala Negara sejak awal memang menekankan kemandirian energi melalui swasembada dan hilirisasi.

"Perintah Bapak Presiden kita harus mandiri pangan energi wajib termasuk hilirisasi,” lanjut dia.

Ketum PAN Zulkifli Hasan menuturkan kondisi tak impor solar menjadi capaian penting di tengah gejolak harga energi global.

TAGS   Setop Impor Solar  hilirisasi  Zulkifli Hasan  PAN  Prabowo  Solar 
