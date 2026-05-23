ZUS COFFEE Buka di Indonesia, Hadirkan Kopi Spesial

jpnn.com, JAKARTA - ZUS COFFEE, perusahaan kopi yang sedang naik daun di Asia Tenggara, siap melakukan debutnya yang sangat dinantikan di Indonesia bersama dengan Kapal Api Group.

Didirikan di Kuala Lumpur pada tahun 2019, ZUS COFFEE dengan cepat mengubah budaya kopi kawasan ini dengan premis yang sederhana namun kuat bahwa kopi spesial harus dapat diakses oleh semua orang, kapan saja dan di mana saja.

Kehadiran ZUS COFFEE di Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei, dan Thailand, serta keberhasilan membuka 1.000 gerai secara global pada tahun 2025, didukung oleh semangat kuat tim yang terdiri dari lebih dari 8.000 orang.

"Indonesia selalu menjadi pasar yang penting bagi kami-bukan hanya karena warisan kopinya yang kaya, tetapi juga lingkungan konsumennya yang dinamis dan berkembang pesat," kata Chief Operating Officer Grup ZUS C OFFEE Venon Tian.

"Misi kami selalu jelas, yakni membuat kopi spesial dapat diakses oleh semua orang. Melalui kemitraan kami dengan Kapal Api Group, kami sangat senang mewujudkan visi ini dengan cara yang relevan secara lokal, seraya tetap setia pada apa yang menjadi fokus ZUS COFFEE - kualitas, konsistensi, dan kenyamanan. Didukung oleh teknologi, digerakkan oleh manusia, dibangun sebagai jaringan kedai kopi yang digerakkan oleh teknologi, ZUS COFFEE mengintegrasikan inovasi digital secara mulus ke setiap titik kontak," katanya.

Ekosistem berbasis aplikasinya menyatukan pemesanan, pembayaran, dan hadiah loyalitas ke dalam satu platform yang intuitif-menawarkan pengalaman yang personal dan nyaman bagi pelanggan.

Di balik layar, teknologi juga memberdayakan para barista yang dikenal dengan sebutan "Zuristas"--dengan alur kerja digital yang meningkatkan kecepatan dan akurasi, memungkinkan mereka untuk fokus pada hal yang paling penting koneksi antar manusia dan kopi yang nikmat.

Terinspirasi oleh Kawasan Menu ZUS COFFEE merayakan kekayaan dan keberagaman cita rasa Asia Tenggara sambil mempertahankan standar kualitas global.