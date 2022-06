10 Ahli Menyaring Produk dalam UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mendukungan BRI pada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia sebagai salah satu cara untuk mendukung UMKM.

BRI bersinergi dengan Kementerian Koperasi & UKM juga akan melaksanakan UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 di salah satu venue pelaksanaan Presidensi G20 di The Apurva Kempinski Hotel, Bali.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan keunikan dan local value produk UMKM Indonesia kepada mancanegara, melalui negara-negara yang berpartisipasi dalam G20.

Direktur Bisnis Kecil & Menengah BRI Amam Sukriyanto mengatakan kegiatan tersebut sebagai langkah agar UMKM ini dapat go modern, go digital, go online dan go global.

Adapun UMKM Export BRILIANPRENEUR merupakan tahap akhir program, yakni untuk go global menjangkau ke pasar internasional.

Produk-produk kreatifitas UMKM dari berbagai wilayah Indonesia tersebut akan melalui serangkaian proses kurasi, mulai dari administrasi, data, hingga sampel produk. Proses kurasi ini dilakukan oleh 10 orang ahli dengan Lead Curator Diana Nazir. Kemudian, kurasi akan ditutup dengan Video Conference untuk menetapkan hasil akhir.

Menurutnya, kurasi dilakukan untuk memastikan kualitas produk dari segi material, originalitas produk, standar packaging, value added melalui inovasi, teknik produksi dan dampak sosial.

“Sustainability produk pun menjadi salah satu poin penilaian dalam tahap kurasi ini karena kami berharap produk UMKM harus bertanggung jawab terhadap alam, lingkungan hidup dan aman untuk manusia,” kata Amam.