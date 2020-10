10 Pemain Barcelona Menang Atas Celta Vigo, Ansu Fati Luar Biasa

jpnn.com, VIGO - Ansu Fati kembali menjadi bintang Barcelona saat menang 3-0 di kandang Celta Vigo, pada pekan keempat La Liga di Balaidos, Jumat (2/10) dini hari WIB.

Remaja yang akhir bulan nanti baru genap berusia 18 tahun itu membuka keunggulan Barcelona hanya 11 menit setelah sepak mula memanfaatkan umpan terobosan kiriman Philippe Coutinho.

Fati hampir membantu Barcelona menggandakan keunggulan pada menit ke-38 ketika ia melakukan tusukan dan mengirimkan umpan tarik yang berusaha diselesaikan Lionel Messi, tetapi kali ini kiper Ivan Villar bisa melakukan penyelamatan.

Tiga menit jelang turun minum, Barcelona dipaksa melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain setelah Clement Lenglet menerima kartu kuning kedua atas pelanggarannya terhadap Denis Suarez.

? 3 GOALS

? 3 POINTS



Enjoy the highlights from @FCBarcelona's spectacular win over Celta! ??????????



Watch all #LaLigaSantander action LIVE and FREE on #LaLigaTV using promo code ????????????????????????????????????????????????! ????????



???? https://t.co/qTyciS8dMP pic.twitter.com/FLliy7hdka — LaLigaTV (@LaLigaTV) October 1, 2020