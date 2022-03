115 Negara Siap Hadiri IPU di Bali, Puan Maharani Ingatkan Hal Sangat Penting Ini

jpnn.com, DENPASAR - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan 115 negara akan menghadiri penyelenggaraan 144th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly & Related Meetings di Nusa Dua, Bali.

Total, ada seribu peserta yang akan mengikuti perhelatan Forum Parlemen Dunia tersebut.

“Sampai saat ini ada 115 negara menyatakan kehadiran fisik. Jadi tidak ada hybrid, tidak ada zoom. Semua yang hadir itu peserta dari IPU," kata Puan Maharani saat konferensi pers di Nusa Dua, Bali, Senin (14/03).

Puan menyampaikan sebagai tuan rumah, DPR mempersiapkan pelaksanaan IPU sebaik mungkin.

Menurutnya, IPU ke-144 akan menjadi ajang yang dapat meningkatkan eksistensi Indonesia di mata dunia.

“Kalau event berjalan dengan baik akan membawa nama Indonesia dan Bali dengan citra positif," ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

IPU ke-144 mengangkat tema ‘Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change’.

Isu perubahan iklim diambil sebagai tema besar yang akan dibahas karena menyangkut kelangsungan hidup dan keselamatan dunia.