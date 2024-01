13 Pendaki yang Tersesat di Gunung Pangrango Akhirnya Ditemukan

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 13 orang pendaki dilaporkan tersesat di Gunung Pangrango, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) menyebutkan bahwa belasan pendaki yang tersesat itu ditemukan dalam kondisi selamat, Senin (29/1).

Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari dalam keterangannya disiarkan di Jakarta, Senin, mengatakan tim Basarnas bergerak sejak dini hari untuk menemukan para pendaki.

"Semua penyintas sudah ditemukan di Blok Pasir Pogoe, Cibedug, Kabupaten Bogor," ujar Desiana.

Tim Rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Jakarta tiba di lokasi dan langsung berkoordinasi dengan unsur yang sudah di lokasi pada pukul 01.15 WIB.

Ia menceritakan tim SAR gabungan melakukan pencarian ke arah curug dengan menyusuri jalan setapak, namun nihil hingga pukul 05.00 WIB.

Kemudian operasi pencarian terbagi menjadi tiga kawasan pencarian, dengan pendakian via jalur Cibeduk ke arah puncak Pangrango, pendakian via jalur Salabintana ke arah puncak Pangrango, dan pendakian via jalur Cibodas ke arah puncak Pangrango, hingga akhirnya para pendaki ditemukan dalam kondisi baik.

Sejumlah unsur pencarian dan pertolongan dilibatkan yakni Tim Rescue SAR Jakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, pemadam kebakaran (damkar) Kabupaten Bogor Sektor Ciawi, Polsek Ciawi, Ranger Taman Nasional Gunung Pangrango, Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Bogor, dan unsur masyarakat sekitar.