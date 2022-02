19 Peserta Masterchef Indonesia Bersaing Ketat, Tantangan Makin Variatif

jpnn.com, JAKARTA - Ajang Masterchef Indonesia telah memasuki episode ke-7 pada pekan ini.

Para peserta yang tersisa yakni sebanyak 19 orang.

"Kalian bisa lihat 1 per 1 dari kalian pulang dan tersisa 19 orang yang akan memperebutkan posisi the next MasterChef Indonesia season 9," kata Chef Renatta.

Pada episode 7, peserta Masterchef Indonesia saat memasuki galeri disambut 7 bendera negara.

Mereka ditantang untuk membuat masakan dari negara-negara tersebut.

"Di sini, kalian tidak hanya berkompetisi dengan sesama peserta, tetapi yang paling besar adalah kalian challenge diri kalian sendiri," jelas Chef Juna.

Setelah melewati episode tersebut, para peserta kembali harus melewati hari dan tantangan baru.

Salah satunya yakni isi kotak hitam yang tersedia di depan podium juri.