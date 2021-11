2 Alasan yang Bikin Irfan Bachdim Mantap Gabung Persis Solo, Oh Ternyata

jpnn.com, SOLO - Irfan Bachdim akhirnya menemukan pelabuhan baru setelah meninggalkan PSS Sleman.

Winger berusia 33 tahun itu mantap melanjutkan kariernya bersama klub Liga 2, Persis Solo.

Bergabungnya suami dari Jenifer Bachdim itu membuat Persis kini dihuni sejumlah nama tenar, seperti Alberto Goncalves, Ferdinand Sinaga, Abduh Lestaluhu, hingga Marinus Wanewar.

Melalui laman resminya, Laskar Sambernyawa -julukan Persis- memperkenalkan Bachdim di hadapan publik pada Kamis (04/11).

Pemain dengan 41 caps bersama timnas Indonesia itu menyebut visi dan pengelolaan klub yang bagus menjadi alasan mengapa dia tak ragu menerima pinangan Persis.

"Saya mengikuti kompetisi Liga 2 dan Persis. Saya rasa mereka memiliki manajemen dan pelatih yang sangat bagus. Saya juga sudah mengenal beberapa pemain di sini," tutur Bachdim dikutip dari laman Persis.

"Yang paling saya suka di sini (Persis, red) ada visi dan target yang jelas. I wanna be part of the journey," tambahnya.

Salah satu faktor lain yang meneguhkan hati Bachdim berkarier di Persis ialah kehadiran pelatih Eko Purdjianto.