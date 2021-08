2 Motor Terbakar, Api Membara, MotoGP Styria Dihentikan Sementara

jpnn.com, SPIELBERG - MotoGP Styria di Red Bull Ring, Spielberg, Minggu (8/8) malam untuk sementara dihentikan.

Bendera merah dikibarkan menyusul kecelakaan di Turn 3 lap 3 dari 28 lap balapan MotoGP Styria.

Dua motor tampak terbakar dan diketahui milik Dani Pedrosa (KTM) dan Lorenzo Savadori (Aprilia).

Pedrosa tampak masih bisa berdiri, tetapi Savadori terlihat ditandu.

