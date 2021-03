2 Petahana Asal Jepang Tembus Final All England 2021, Lihat, Ada Reli 124 Pukulan

jpnn.com, BIRMINGHAM - Ganda putri Jepang peringkat satu dunia Yuki Fukushima/Sayaka Hirota memastikan satu tempat di final All England 2021.

Fukushima/Hirota lolos ke final setelah mengalahkan ganda Belanda Selena Piek/Cheryl Seinen pada semifinal di Utilita Arena Birmingham, Sabtu (20/3) malam WIB.

'FukuHiro' yang merupakan juara bertahan, menang straight game 21-17, 21-7.

Duo pemain Negeri Sakura itu sempat mendapat perlawanan di gim pertama.

