2 Ribu Profesional Berkumpul di Ajang Sinar Mas Digital Day 2024, Inovasi Digital Terbaru

jpnn.com, JAKARTA - APP Group berpartisipasi dan mendukung Sinar Mas Digital Day 2024 (SMDD 2024).

Event tahunan Sinar Mas yang mempertemukan lebih dari 2.000 profesional dari berbagai pilar bisnis Sinar Mas dan mitra perusahaan berbasis teknologi.

Sejumlah inovasi digital terbaru dan kolaborasi lintas sektor yang berperan penting dalam mewujudkan transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045 ditampilkan dalam kegiatan tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyampaikan pentingnya peran teknologi dan kecerdasan buatan (AI) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia.

"Kecerdasan buatan memberikan kontribusi yang makin besar dalam berbagai sektor. Mari jadikan Indonesia sebagai destinasi investasi teknologi yang menjanjikan," kata Budi Arie, Sabtu (28/9).

Dia menambahkan dengan berkolaborasi antara sektor publik dan swasta, bisa mengoptimalkan teknologi ini untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

APP Group turut serta dalam lima sesi talkshow selama Sinar Mas Digital Day 2024, yaitu "Driving Innovation Through Collaborations", "Supercharge Your Digital Workforce", "Leveraging AI for Business Growth", "The Power of Digital Branding & Influence", dan "Empowering Business through Digital Transformation".

Managing Director APP Group Suhendra Wiriadinata mengatakan seluruh talkshow ini berfokus pada strategi penting dalam transformasi digital, mulai dari kolaborasi lintas sektor, penguatan tenaga kerja digital, hingga pemanfaatan AI dan branding digital.