20 Semifinalis French Open 2024, Banyak Big Match

jpnn.com - PARIS - French Open 2024 Super 750 sampai di semifinal, yang akan digelar di Arena Porte de la Chapelle, Paris, Sabtu (9/3) mulai pukul 16.00 WIB.

Dari 20 semifinalis, enam di antaranya perwakilan dari China.

Kemudian empat dari Jepang, tiga dari Korea, dua dari Thailand, dua dari Taiwan, dan dua dari India.

Hanya satu dari Indonesia.

Jadwal Semifinal French Open 2024 Super 750. (bwf)

Dua semifinal di nomor tunggal putri sudah pasti seru. Big Four! An Se Young (Korea, nomor 1 dunia) vs Tai Tzu Ying (Taiwan, 3) dan Akane Yamaguchi (Jepang, 4) vs Chen Yu Fei (China, 2).

Namun, partai yang juga pantas ditunggu ialah salah satu semifinal di ganda putra, yakni peringkat satu dunia Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India) melawan nomor dua dunia Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae (Korea).

“Kekuatan kami ialah saling percaya satu sama lain,” kata Rankireddy setelah memastikan tiket semifinal.