24 Ever Coffe Milik Rizky Billar dan Lesty Kejora Beroperasi di Pollux Mall Cikarang

jpnn.com, CIKARANG - Kabar gembira bagi pencinta kopi. Coffe shop milik pasangan artis Lesty Kejora dan Rizky Billar resmi beroperasi di Pollux Mall Cikarang, Senin, 1 Juli 2024.

Coffe shop itu bernama 24 Ever Coffe. Saat ini memasuki tahap trial opening, berbagai varian kopi dan menu makanan tersedia di 24 Ever Coffe itu.

"Per tanggal 1 Juli, kami sudah open trial. Kalian bisa langsung mampir ke 24 Ever Coffe di Pollux Mall Cikarang," kata pasangan artis itu dikutip di laman instagram 24 Ever Coffe.

Dalam unggahan itu, Rizky dan Lesty memamerkan sejumlah menu unggulan 24 Ever Coffe. Lesty mengajak masyarakat untuk datang ke 24 Ever Coffe.

"Kalian harus jadi orang pertama yang datang ke 24 Ever Coffe, karena di sana minumannya, makannya enak-enak. Jadi, kalian harus jadi orang yang paling bersejarah bagi 24 Ever," kata Lesty.

Rizky Billar mengatakan juga akan datang ke 24 Ever Coffe di Pollux Mall Cikarang.

"Di awal-awal bulan kami akan mampir ke sana, ya. Kita akan seru-seruan bareng. Kami akan melayani kalian sebagai costumer dan juga akan menyediakan live music supaya nongkrong kalian makin asyik," kata dia.

Dalam masa soft opening itu, 24 Ever Coffe memberikan diskon hingga 20 persen untuk semua varian menu.