3 Berita Artis Terheboh: Atta Halilintar Kuat Begituan, El Ibnu Berduka

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Atta Halilintar blak-blakan mengaku kuat begituan sampai tiga kali dalam satu hari.

Pengakuan Atta soal begituan menjadi salah satu berita terheboh entertainment JPNN sepanjang Senin (1/3).

Selian itu, penyanyi El Ibnu berduka atas meninggalnya sang ibunda pada pada Senin (1/3) pukul 08.00 WIB.

Kemudian, Maia Estianty bakal jadi bintang tamu episode terbaru I Can See Your Voice Indonesia.

1. Atta Kuat Begituan

Nikita mengingatkan Atta Halilintar untuk tidak menyepelekan masalah begituan dalam rumah tangganya bersama Aurel, kelak.

Dengan polosnya Atta pun bertanya mengenai hubungan yang sehat terkait begituan dengan pasangan.

"Sehatnya ya tiap hari sekali," jawab Nikita Mirzani, yang mengaku tahu soal itu dari membaca.