3 Berita Artis Terheboh: BCL Curhat setelah Menikah, Adik Kiki Fatmala Kenang Kebaikan Kakak

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Andi Rianto menggelar konser bertajuk The Sound Of Colors II di Istora Senayan, Jakarta.

Konser Andi Rianto, menjadi salah satu berita artis terheboh entertainment JPNN sepanjang Minggu (3/12).

Kemudian, BCL menyampaikan curahan hati alias curhat setelah resmi menikah dengan Tiko Aryawardhana.

Sementara itu, jenazah Kiki Fatmala telah dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (2/12).

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut ini:

1. Konser Andi Rianto Libatkan 9 Penyanyi

Konser The Sound Of Colors II akan didukung oleh 83 musisi orchestra, 40 The Sound of Colors Choir, serta menampilkan 9 penyanyi kebanggaan Indonesia.

Konser tersebut menjadi ajang perkenalan Magenta Orchestra yang dipimpin Andi Rianto ke industri musik Indonesia.

