3 Berita Artis Terheboh: Hotman Bakal Laporkan Pengacara Ini, Dinar Candy Lemas

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Deddy Corbuzier resmi menikahi Sabrina Chairunnisa pada Senin, 6 Juni 2022.

Kabar pernikahan Deddy ini menjadi salah satu berita artis terheboh entertainment JPNN sepanjang Selasa (7/6).

Sementara itu, Hotman Paris Hutapea mengaku berniat memenjarakan salah satu oknum pengacara.

Kemudian, Dinar Candy baru saja menyampaikan kabar kurang menyenangkan pada kondisi kesehatannya. Mohon doanya.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut ini:

1. Deddy Corbuzier Berterima kasih

Deddy mengucap terima kasih kepada 3 pria yang berjasa saat proses pernikahan. Adapun 3 pria tersebut yakni dua orang saksi serta satu penasihat pernikahan.

"Thank you Ayahanda Jenderal TNI (Purn) Prof. DR. AM Hendropriyono dan Jaksa Agung Prof. Dr. ST. Burhanuddin telah bersedia menjadi saksi di janji suci kami, dan terima kasih Gus Miftah atas doa dan nasihat pernikahan," imbuh Deddy Corbuzier.

Baca selengkapnya: Setelah Nikahi Sabrina, Deddy Corbuzier Ucap Terima Kasih kepada 3 Pria Ini