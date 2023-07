3 Berita Artis Terheboh: Nikita Mirzani Komentari Nafkah Rp 25 Juta, Nathalie Minta Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Cakra Khan mendapatkan standing applause atau tepuk tangan berdiri dari 4 juri America's Got Talent (AGT) 2023.

Momen Cakra Khan tampil di AGT 2023, menjadi salah satu berita artis terheboh entertainment JPNN sepanjang Rabu (19/7).

Kemudian, Nikita Mirzani menyinggung soal perempuan yang tak bersyukur sudah dikasih nafkah Rp 25 juga oleh mantan suami.

Sementara itu, Ustaz Derry Sulaiman memberi tanggapan soal keputusan Nathalie Holscher melepas hijab.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut ini:

1. Penampilan Cakra Khan di AGT Bikin Heboh

Cakra Khan mengejutkan publik dengan kemunculannya sebagai peserta dalam audisi AGT.

Pesohor kelahiran Pangandaran itu membawakan dua lagu, yakni Make It Rain dan No Woman, No Cry.

