3 Berita Artis Terheboh: Okin Lamar Kekasih, Gunawan Minta Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Niko Al Hakim alias Okin dikabarkan telah melamar kekasihnya, Regina Phoenix.

Kabar Okin melamar kekasih menjadi salah satu berita artis terheboh entertainment JPNN sepanjang Jumat (10/11).

Sementara itu, pesepak bola Gunawan Dwi Cahyo meminta maaf setelah diisukan selingkuh.

Kemudian, KlikFilm berkolaborasi dengan Institut Francais Indonesia (IFI) menghadirkan Festival Sinema Prancis 2023.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut ini:

1. Okin Melamar Kekasih

Okin memperlihatkan potret Regina Phoenix sedang makan di kawasan Thailand.

Pada keterangan foto, dia mengisyaratkan telah melamar perempuan berusia 23 tahun itu.

"She said yes (dia berkata iya)," ungkap Okin, pada Kamis (9/11).