3 Berita Artis Terheboh: Ria Ricis Lebaran Tanpa Suami, Dewi Perssik ke Pakistan

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Ria Ricis merayakan Idulfitri tahun ini tanpa kehadiran suaminya, Teuku Ryan.

Curhat Ria Ricis tanpa suami saat Lebaran menjadi salah satu berita artis terheboh entertainment JPNN sepanjang Jumat (13/4).

Sementara itu, penyanyi dangdut Dewi Perssik pada tahun ini merayakan Idulfitri di Pakistan.

Kemudian Band hardcore Modern Guns baru saja meluncurkan maxi-single yang berjudul 'I Tore Apart Everything I Ever Miss'.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut ini:

1. Ria Ricis Curhat Soal Lebaran

Gara-gara tengah dalam proses perceraian, keduanya pun menjalani Lebaran dengan keluarga masing-masing.

Teuku Ryan diketahui berada di kampung halamannya, Aceh saat momen Idulfitri.

