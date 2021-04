3 Berita Artis Terheboh: Suara Siti Badriah Dibilang Jelek, Nissa Sabyan: Alhamdulillah

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Nissa Sabyan kembali aktif di media sosial setelah jadi perbincangan akibat diduga menjalin hubungan asmara dengan Ayus.

Kabar terbaru Nissa menjadi salah satu berita terheboh entertainment JPNN sepanjang Senin (12/4).

Selain itu, ada Krisjiana Baharuddin yang tak terima istrinya Siti Badriah diserbu oleh para penggemar Lesty Kejora.

Selanjutnya, penyanyi dangdut senior, Rita Sugiarto bakal jadi bintang tamu acara I Can See Your Voice Indonesia episode terbaru.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Nissa Sabyan Bersyukur

Vokalis Sabyan, Nissa mengunggah cuplikan video dari single anyar berjudul Maha Kasih.

"Alhamdulillah, tayang kembali single terbaru Sabyan yang berjudul Maha Kasih," ungkap Nissa Sabyan melalui akun miliknya yang telah terverifikasi di Instagram, Minggu (11/4).