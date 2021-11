3 Berita Artis Terheboh: Tante Ernie Khawatir Kebasahan, Nikita Mirzani Minta Tolong

jpnn.com, JAKARTA - Berita duka datang dari dunia musik. Komposer dan penulis lirik legendaris Amerika, Stephen Sondheim meninggal dunia.

Kabar duka ini menjadi salah satu berita terheboh entertainment JPNN sepanjang Sabtu (27/11).

1. Komposer Legendaris Meninggal

Komposer dan penulis lirik legendaris Amerika, Stephen Sondheim meninggal dunia di usia 91 tahun.

The Hollywood Reporter menyebut Stephen dikenal telah merevolusi teater musikal Amerika.

Stephen terkenal melalui karyanya Company, Sweeney Todd, Sunday in the Park With George, dan Into the Woods.