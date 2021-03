3 Hal Penting Diperhatikan agar Diet Berhasil

jpnn.com, JAKARTA - Program diet atau penurunan berat badan yang sehat tidak hanya hanya ditentukan pola makan dan olahraga, sebagaimana diungkapkan oleh sejumlah penelitian dan literatur ilmiah.

Berdasarkan The New England Journal of Medicine, program diet bagi pasien obesitas dilakukan dengan memperhatikan minimum tiga hal lain yang memengaruhi kondisi tubuh pasien.

"Penelitian ini dapat membantu pasien obesitas untuk menjalani program diet sesuai pada jalurnya," ujar konsultan diet dari Pur Life Medical, dr. Whit Roberts seperti dilansir dari KSL.

Berikut ini adalah tiga hal yang dimaksud:

1. Kronobiologi

Anda mungkin pernah mendengar tentang puasa berselang atau intermitten fasting. Metode puasa berselang dapat digabung dengan studi kronobiologi untuk membantu program penurunan berat badan bagi pasien obesitas.

Kronobiologi atau studi tentang bagaimana ritme matahari, bulan, dan musim memengaruhi siklus mental, fisik, dan emosional tubuh.