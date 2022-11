3 Kali Presiden Jokowi Endorse Capres-Cawapres 2024, Idealnya Tidak Begitu

jpnn.com, JAKARTA - Direktur eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Sholeh Basyari menilai sudah tiga kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) meng-endorse dan "intervensi" soal capres-cawapres.

Dia menyebutkan tiga kali itu ialah saat rakernas Projo di Magelang dan Bandung. Kedua,saat perayaan HUT ke-58 Partai Golkar dan ketiga perayaan HUT Ke-8 Perindo.

"Apa yang dilakukan Jokowi mempengaruhi fairness dan sportivitas demokrasi," kata Sholeh Basyari kepada JPNN.com, Jumat (11/11).

Sholeh menjelaskan idealnya, Presiden Jokowi membiarkan masing-masing bakal capres-cawapres berkompetisi terbuka.

"Intervensi Jokowi kebaca dengan memaksakan kehendak. Desas desus tentang Sprindik Anies, menghangatnya kembali kasus e-KTP dan kardus durian, juga isu tentang Ganjar terkait dana bank Jateng, sedikit banyak akibat dari Jokowi overdosis 'bermain'," lanjutnya.

Sholeh menjelaskan jika Presiden Jokowi khawatir program unggulan dan pembangunan terbengkalai, tidak seharusnya intervensi overdosis.

"Jokowi cukup memanggil capres-cawapres 2024 yang ada untuk berkomitmen melanjutkan programnya," pungkas Sholeh.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memprediksi sosok yang akan menang Pilpres 2024 adalah Prabowo Subianto.