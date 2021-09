3 Manfaat Kafein dalam Kopi yang Bisa Mencegah Covid-19

Minuman berkafein, seperti kopi sepertinya sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat sekarang ini.

Terlebih, belum lama ini muncul kabar gembira yang berasal dari penelitian oleh Thanh-Huyen T.Vu dkk pada 2021 ini, yang mengatakan mengonsumi kopi dua sampai tiga kali sehari bisa menurunkan risiko Covid-19 sebesar 10 persen.

Dalam penelitian yang berjudul Dietary Behaviors and Incident COVID-19 in the UK Biobank, hal ini lantaran kafein yang terkadung dalam kopi memiliki antioksidan dan antiinflimasi, berasosiasi dengan sistem imun, dan berkolerasi dengan sitokin.

Tetapi yang perlu dicatat, penelitian ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut dan mendalam agar bisa mendapatkan kesimpulan yang pasti.

Mengingat, Covid-19 yang terus berkembang membuat pengobatan akibat terinfeksi virus ini pun ikut berkembang. Terlebih kadar kafein pada kopi pun berbeda-beda.

Meski begitu, kopi tetap memiliki tiga manfaat lainnya bagi tubuh yang pastinya suda terbukti.

Apa saja ya? Simak sebagaimana dilansir dari laman klikdokter.com (27/9).

1. Memperbaiki Mood

Kafein yang terkandung dalam kopi bisa meningkatkan energi, suasana hati, serta berbagai aspek otak. Hal ini dikarenakan kafein dapat memblokir neurotransmitter di otak.